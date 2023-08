Câmara denomina secretaria de Direitos Humanos em homenagem a Cidinha Madrid 

A iniciativa, apresentada pelo vereador Carlim Despachante (PSDB), foi aprovada por unanimidade em reconhecimento do trabalho da homenageada em prol do setor social de Votuporanga.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP aprovou por unanimidade na 28ª sessão ordinária da última segunda-feira (14.ago) a denominação da sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, em homenagem a Aparecida Madalena Moto Madrid – “Cidinha Madrid”. A iniciativa foi do vereador Carlim Despachante (PSDB) em reconhecimento do trabalho da homenageada em prol do setor social votuporanguense.

Em sua justificativa, o parlamentar destacou que Cidinha era professora, onde atuou por mais de 34 anos, e já nesta época recebia o reconhecimento de pais e famílias de alunos que passaram por seus cuidados, exatamente por ser uma professora amorosa e extremamente cuidadosa no ensinar.

No setor social, Cidinha foi membro efetivo por várias gestões da Comunidade São Francisco de Assis, atuando no cuidado das pessoas mais vulneráveis. Além disso, foi uma árdua defensora na criação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, na segunda gestão do prefeito Junior Marão, ocupando o Setor de Proteção a Pessoas com Deficiência.

“Ao assumir o cargo, atuou na execução das ações da administração municipal destinadas a promover em condições de igualdade no exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência residentes no município, visando a sua inclusão social e cidadania. Atuou incansavelmente na luta por melhor acessibilidade urbana às pessoas com deficiência e também pela inclusão social. Também foi membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência”, concluiu Carlim no projeto que foi aquiescido pelos demais parlamentares.

Além de familiares e amigos da homenageada, sessão contou com a presença do secretário da pasta, Emerson Pereira.