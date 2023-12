Câmara denomina ‘Ciclovia José Garcia’ ao lado da Estrada do 27 

Projeto de iniciativa do vereador Jura (PSB) foi aprovado por unanimidade; homenageado é um dos pioneiros do ciclismo em Votuporanga.

A 45ª e penúltima sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP do ano de 2023 foi marcada pela homenagem a um dos pioneiros do ciclismo na cidade, o saudoso José Garcia.

De autoria do vereador Jura (PSB), os parlamentares aprovaram por unanimidade o projeto de lei que denomina “Ciclovia José Garcia” ao lado da estrada vicinal Adriano Pedro Assi, a conhecida “Estrada do 27”.

Em sua fala na tribuna, Jura lembrou que nada mais justo que o homenageado emprestasse o nome para a ciclovia, já que foi um dos pioneiros e grandes incentivadores da prática esportiva e da modalidade.

A votação foi acompanhada com emoção por amigos e familiares de José Garcia presentes nas galerias e que utilizaram a tribuna para agradecer o reconhecimento.

Histórico de José Garcia

José Garcia, nasceu em Ubarana no dia 28 de julho de 1934. Como ciclista de competição, ele participou de várias provas fora do país, como na Argentina e no Uruguai. Mais tarde ele foi técnico rígido dos ciclistas locais, não dava trégua pra ninguém, ia do lado falando: “ritmo, ritmo” e não permitia que diminuíssem a velocidade nunca.

O homenageado elaborava corridas em Votuporanga, e conseguiu fazer uma equipe boa e competitiva, doava bike aos que não conseguiam comprar, ganhava muitos jogos regionais, Votuporanga sempre ficava na frente. Havia torneios em São José do Rio Preto, Votuporanga e todo o Estado de São Paulo e sempre ele estava presente.

Como construtor, contribuiu muito para Votuporanga construindo prédios no Distrito Industrial, e várias outras obras no setor moveleiro da época. Construiu também uma das lojas maçônicas de Votuporanga, e sempre incentivou o setor industrial de nossa cidade, construindo barracões de alta qualidade.