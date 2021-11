Câmara decreta Luto Oficial pelo falecimento do ex-vereador Roberto Bianchini

Robertão Bianchini foi vereador no período de 1º de fevereiro de 1977 a 31 de janeiro de 1983. O presidente da Casa de Leis, Serginho da Farmácia (PSDB), assinou decreto determinando luto oficial por três dias, com mastro das bandeiras baixados em respeito à família enlutada.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP, através do presidente Sérgio Adriano Pereira (PSDB), Mesa Diretora e demais vereadores decretou Luto Oficial de três dias, em razão do falecimento do ex-vereador Roberto Bianchini, ocorrido na manhã desta quarta-feira (3), na Santa Casa de Misericórdia.

O presidente da Casa de Leis assinou o decreto de número 4, de 2021, determinando luto oficial, com mastro das bandeiras baixados em respeito à família enlutada.

Robertão Bianchini, como era conhecido foi vereador na 8ª Legislatura da Câmara Municipal, no período de 1º de fevereiro de 1977 a 31 de janeiro de 1983.

Seu corpo é velado no Velório Municipal Aldo Zara e o sepultamento previsto para às 14h nesta quinta-feira (4), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.