Câmara decreta Luto Oficial pelo falecimento do ex-vereador Joaquim Neves 

Joaquim Neves, foi vereador na 7ª Legislatura, no período de 01/02/1973 a 31/01/1977 e na 8ª Legislatura – 01/02/1977 a 31/01/1983.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP, através do presidente Sérgio Adriano Pereira (PSDB), Mesa Diretora e demais vereadores decretou Luto Oficial de três dias, em razão do falecimento do ex-vereador Joaquim Neves, aos 91 anos, vítima de causas naturais, ocorrido na manhã desta segunda-feira (8), no Hospital Unimed de Votuporanga.

Natural de Canabravinha/BA, Joaquim deixou a esposa Coleta Pereira Neves e os filhos: Maria Aparecida Neves Damasceno, viúva de Antonio Damasceno; João Neves, casado com Maria Cristina; Doralice Neves Fiorentino, casada com Jair Fiorentino; Joaquim Eduardo Neves, casado com Keli Duarte Neves e Silvia Patrícia Terencio Neves, casada com Albamir Enges Terencio, além de 6 netos.

Além da trajetória parlamentar, Joaquim Neves manteve por décadas uma Coluna neste Jornal e um programa na Rádio Clube AM, intitulados `No Ponteio da Viola`. Foi comerciante, proprietário da Relojoaria Líder, além de ter sido associado do Lions Club Votuporanga.

Seu corpo será sepultado às 8h nesta terça-feira (9), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.