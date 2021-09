Câmara debate ‘Taxa do Lixo’ em audiência pública nesta quarta-feira

Polêmico, o projeto que é obrigatório para todas as cidades do Brasil, foi apresentado pela Administração Municipal em julho, no último dia do prazo estipulado pelo chamado Marco Legal de Saneamento Básico.

A Câmara Municipal de Votuporanga marcou para às 17h30 desta quarta-feira (29) uma audiência pública para o início das discussões com a população sobre o projeto para a implantação da polêmica Taxa de Resíduos Sólidos – popularmente conhecida como “Taxa do Lixo”. O encontro será promovido no Plenário Dr. Octávio Viscardi”.