Câmara convoca empresa responsável pela iluminação pública para audiência 

A qualidade dos serviços prestados pela empresa terceirizada em Votuporanga é questionada pelos vereadores há anos. Cansados de reclamar, Osmair Ferrari convocou empresa para uma audiência; Cabo Renato Abdala representou o caso no Ministério Público.

Para quem acompanha as sessões da Câmara Municipal de Votuporanga/SP o assunto já é antigo, mas para quem enfrenta os pontos escuros nas noites votuporanguenses a preocupação e o medo são mais atuais do que nunca. Entre os vereadores, o tema é recorrente e nesta segunda-feira (13.fev), a qualidade dos serviços prestados pela empresa terceirizada responsável pela iluminação pública de Votuporanga voltou a ser questionada.

Notadamente, a tônica dos discursos da maioria dos parlamentares foi sobre os serviços prestados pela CSC – Construtora Eireli – responsável pela manutenção da iluminação pública no município.

Por sua vez, a Câmara, atendendo a um ofício apresentado pelo vereador Osmair Ferrari (PSDB), que inclusive, pede há anos por melhorias nesse setor, vai convocar o gestor da empresa responsável pela manutenção da iluminação pública para uma audiência no Legislativo. O objetivo é para saber porque cláusulas do contrato com a Prefeitura não estariam sendo cumpridas e cobrar mais eficiência no serviço.

No documento, além do gestor da empresa, Ferrari pede também a presença do secretário municipal de Obras, Salvador Castrequini, que é a Pasta responsável pela fiscalização do serviço, dos demais vereadores, população e imprensa. A data e o horário para a reunião devem ser divulgados posteriormente.

“Praticamente toda a sessão ordinária os vereadores vêm até essa tribuna para fazer a mesma reclamação de sempre. Comércio, moradores, a Polícia Militar, todo mundo reclama porque é uma questão de segurança. Estamos pedindo essa convocação, pois não tem mais condições. Passa lá na Rua Amazonas – a principal rua do comércio local agora para ver quantas lâmpadas estão queimadas. Tem que tomar uma providência e se for o caso que se rompa esse contrato”, esbravejou Osmair.

Para reforçar o seu descontentamento, o vereador apresentou um vídeo de um morador que ficou mais de 15 dias sem iluminação pública em sua rua. Nas imagens, literalmente, não é possível ver nada de tão escura que a rua está.

Problema virou representação no Ministério Público

A coisa toda degringolou de vez e extrapolou os limites da paciência dos vereadores que foram além dos pronunciamentos, desta vez, o assunto iluminação pública de Votuporanga foi representado por Cabo Renato Abdala (Patriota) ao Ministério Público.

Diante disto, o parlamentar, bastante incomodado com o serviço prestado pela empresa terceirizada está recorrendo à promotoria de Justiça para solucionar o problema.

Por meio da representação, Abdala solicitou ao MP que avalie supostas irregularidades cometidas pela empresa em relação a cláusulas do contrato que não estariam sendo cumpridas, em especial a questão do atendimento a reivindicações dos moradores para a troca de lâmpadas queimadas no período de 24 horas.

“Estou representando a empresa ao Ministério Público pelo não cumprimento do contrato e começou a acender luz para todo lado, mas ainda está faltando muito. Se houver uma violência sexual nesses pontos escuros eu vou jogar na conta dessa empresa que não cumpre o contrato, uma porcaria de serviço prestado por essa empresa, que vem lá de Minas Gerais e não faz o que foi contratada para fazer”, completou Renato.

Valdecir Lio não aliviou a tensão: “a empresa de iluminação pública deixa lâmpadas queimadas, e queima o ‘filme’ de todo mundo”

Outro vereador que trata do assunto com regularidade na Câmara, Valdecir Lio (MDB) também fez duras críticas ao serviço prestado pela empresa. Segundo o parlamentar, além da empresa deixar a cidade às escuras, também “queima o filme” dos vereadores e do prefeito de Votuporanga.

“Com razão, os moradores pagam a taxa de iluminação pública e cobram por melhorias neste serviço prestado e que não está sendo bem prestado por essa empresa de Minas Gerais. O munícipe vem cobrar do vereador, que é o seu representante legítimo, essa empresa queima a imagem de todos nós”, esbravejou Lio.

O vereador ainda aquiesceu a importância da realização da audiência pública requerida por Osmair Ferrari. “Eu aciono todos os dias essa empresa de iluminação pública, e apresento os pontos escuros da cidade e não tem uma resolutividade. E assim a empresa vai queimando a imagem do prefeito, do vereador. A cidade fica toda queimada, prefeito, vereadores e as nossas ruas. Fica o nosso apelo para que possamos melhorar esse serviço público”, cobrou Lio.