Câmara constitui novas Comissões Permanentes para o biênio 2023/2024 

Mesmo em período de recesso, a Câmara Municipal de Votuporanga/SP continua com os seus trabalhos e iniciou o ano legislativo de 2023, na manhã desta terça-feira (4.jan), na primeira reunião interna no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”.

Em reunião convocada pelo novo presidente da Câmara – vereador Daniel David (MDB), os vereadores líderes de partido com representação na Casa discutiram, indicaram e aprovaram os nomes que irão compor as Comissões Permanentes para o biênio 2023/2024.

Os parlamentares indicaram os membros das sete Comissões Permanentes, além dos novos integrantes da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Cada Comissão Permanente possui os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Membro e Relator.

A composição de cada comissão interna será publicada na edição desta quinta-feira, do Diário Oficial do Município.

O presidente do Legislativo comentou: “Foi uma reunião muito produtiva, cada vereador líder de partido apontou e voto os nomes dos integrantes das sete comissões internas, além da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar”, destacou Daniel David.

Com a formação das comissões permanentes, os projetos de autoria do Legislativo e Executivo serão distribuídos para cada comissão apontar o parecer técnico da matéria, para que, em seguida, o documento tenha legalidade para ser colocado em votação no plenário, durante as sessões ordinárias ou extraordinárias – caso haja necessidade de convocação por parte do presidente da Câmara.

Considerando os termos dos arts. 29 a 33, da Resolução nº 05, de 08 de agosto de 2019 – Regimento Interno da Câmara Municipal, a Presidência e os Líderes das Bancadas do Patriota, Avante, União Brasil, MDB, Podemos, PSD, PSDB e PSB, constituíram as Comissões Permanentes da Edilidade, para o biênio 2023/2024:

I – COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO:

Presidente: Edinalva Barnabé Alves

Vice-Presidente: Thiago da Silva Gualberto

Membro: Sueli Friósi Lopes

Relator: Sueli Friósi Lopes

II – COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:

Presidente: Valdecir Gomes Lio

Vice-Presidente: Jezebel D. da Silva Waideman

Membro: Nilton Cesar Santiago

Relator: Nilton Cesar Santiago

III – COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS

Presidente: Valdecir Gomes Lio

Vice-Presidente: Nilton Cesar Santiago

Membro: Edinalva Barnabé Alves

Relator: Edinalva Barnabé Alves

IV – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Presidente: Djalma Nogueira de Carvalho Neto

Vice-Presidente: Sueli Friósi Lopes

Membro: Thiago da Silva Gualberto

Relator: Thiago da Silva Gualberto

V – COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS:

Presidente: Djalma Nogueira de Carvalho Neto

Vice-Presidente: Valdecir Gomes Lio

Membro: Jezebel D. da Silva Waideman

Relator: Jezebel D. da Silva Waideman

VI – COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, PROTEÇÃO E DEFESA DA VIDA ANIMAL

Presidente: Thiago da Silva Gualberto

Vice-Presidente: Sueli Friósi Lopes

Membro: Jezebel D. da Silva Waideman

Relator: Jezebel D. da Silva Waideman

VII – COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Presidente: Nilton Cesar Santiago

Vice-Presidente: Sérgio Adriano Pereira

Membro: Djalma Nogueira de Carvalho Neto

Relator: Djalma Nogueira de Carvalho Neto

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR