Câmara aprova última prestação de contas da gestão João Dado 

Vereadores se basearam no parecer favorável do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado) e corroboraram por unanimidade as contas do ex-prefeito de Votuporanga.

A 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (31.out), foi destinada a discutir a última prestação de contas do ex-prefeito, João Eduardo Dado Leite de Carvalho (PL), que esteve à frente do município na gestão 2017-2020.

Sem muita discussão do mérito, os vereadores aprovaram, por unanimidade, a prestação referente ao exercício de 2020, último ano da gestão, embasados em parecer favorável do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

Dos poucos vereadores que se manifestaram sobre a pauta discutida, Jura (PSB) destacou: “A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara fez uma leitura sensata, equilibrada e tranquila baseada nos termos estabelecidos pelo Tribunal de Contas, demos parecer favorável sem nada a acrescentar e encaminhamos pela aprovação das contas do então prefeito Dado, do ano de 2020”, salientou.

Cabo Renato Abdala (Patriotas), Osmair Ferrari (PSDB) e Thiago Gualberto (PSD) também pediram a palavra para destacar que todos os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas foram respondidos pela Prefeitura e no final o parecer foi favorável à aprovação das contas.

Gualberto foi além, e relembrou na tribuna, os recursos conquistados na gestão de João Dado para Votuporanga.