Câmara aprova título de Cidadão Votuporanguense para sensei Adebaur 

Com a aprovação, caberá ao presidente da Câmara, Daniel David (MDB), agendar a sessão solene para a entrega da honraria.

Em sua trajetória, Adebaur é natural de Paulo de Faria/SP, veio para Votuporanga em 1954. Há décadas, tornou- se tornou referência no karatê, arte marcial que pratica desde 1965, sendo que se formou em faixa preta em 1971. Além da modalidade, Adebaur praticou diversas outras, dentre elas: boxe, judô, capoeira, tae-kwon-do, kendo e luta livre. É formado em educação física e pedagogia.

No projeto apresentado, Jura destacou: “Foi professor da Secretaria Municipal de Esportes onde ensinou karatê para milhares de alunos. Sua trajetória em competições de karatê iniciou-se no ano de 1970, e desde então acumula centenas de títulos nacionais e internacionais, conforme premiações em anexo e não somente como atleta, mas, também possui muitos títulos conquistados por seus alunos, que também se destacam nos tatames. Foram muitas crianças e jovens que ele ensinou a arte do karatê, sendo que, esse esporte é um dos mais eficazes pelo uso de todas as partes do corpo para fins de autodefesa, sendo ainda que, o maior objetivo do karatê é a perfeição do caráter, através de treinamentos e rigorosa disciplina da mente e do corpo.”