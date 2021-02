Câmara aprova Título de Cidadão Votuporanguense ao deputado Delegado Bruno Lima

Delegado da Polícia Civil de São Paulo, parlamentar tem mais de 1 milhão e meio de seguidores nas redes sociais, por defender a bandeira da causa animal. Iniciativa é do vereador Chandelly Protetor (Podemos).

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou, na noite desta segunda-feira (15), o decreto legislativo, de autoria do vereador Chandelly Protetor (Podemos), que concede o Título de Cidadão Votuporanguense ao Deputado Delegado Bruno Lima (PSL).

O parlamentar é conhecido no Brasil todo, com mais e 1 milhão e meio de seguidores, por defender a bandeira da causa animal, a mesma que o vereador Chandelly Protetor defende há vários anos em Votuporanga e na região noroeste paulista.

“O que me motivou a dar o Título de Cidadão Votuporanguense ao Deputado Bruno Lima foi o vínculo criado entre ele e Votuporanga, por dar atenção a nossa causa animal, também foi pela nossa amizade e por ele ter gostado do nosso município, onde muitos seguem o seu trabalho nas redes sociais. O Bruno Lima é um importante Deputado por São Paulo, já encaminhou para nós um recurso de 200 mil para castração de cães e gatos e afirmou um compromisso de continuar ajudando Votuporanga com outras emendas. Se tornou um grande parceiro!”, disse Chandelly Protetor.

Sem padrinhos, sem consultoria, apenas com a coragem, seus ideais e sua legião de apoiadores, Bruno Lima conseguiu 103.823 votos, ficando em quarto lugar dos mais votados em seu partido. Começou sua carreira como Delegado da Polícia Civil de São Paulo aos 26 anos e sempre defendeu a lei de proteção animal.

“Eu não tenho palavras para agradecer e recebo com honra este título que vejo como um presente da cidade de Votuporanga. Agradeço ao amigo Chandelly e a todos os vereadores da Câmara Municipal por reconhecer o nosso trabalho pelos animais. Em breve quero estar com todos para agradecer pessoalmente e receber o Título de Cidadão Votuporanguense. Obrigado Votuporanga!”

O vereador Chandelly já está trabalhando uma data para a entrega da homenagem ao deputado.