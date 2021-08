Câmara aprova Moção de Repúdio contra fechamento dos Correios do bairro Pozzobon 

Por unanimidade o protesto foi aprovado na Casa de Leis e encaminhado ao presidente nacional dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto.

A Câmara de Municipal aprovou por unanimidade, na sessão ordinária desta segunda-feira (16), uma Moção de Repúdio de autoria do vereador Jura (PSB), dirigida ao presidente nacional dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto, sobre a resposta dada em Ofício Nº 24785736/2021, sobre o fechamento da Agência dos Correios do bairro Pozzobon – na zona Norte de Votuporanga/SP.

Em sua justificativa, o parlamentar apontou que Floriano Peixoto Vieira Neto informou que o “fechamento da Agência de Correios – AC Pozzobon decorreu da impossibilidade de renovação do contrato de locação do imóvel no qual a unidade encontrava-se instalada”.

Segundo Jura, a justificativa não está condizendo com a verdade, “pois em contato com o proprietário do imóvel, o mesmo informou que falou com o representante dos Correios de Bauru e com o advogado da empresa, que ofereceram um valor e que aceitou de pronto, que não fez nenhum questionamento, eles então disseram que estava tudo certo e propuseram um contrato por cinco anos. O presidente dos Correios ressalta ainda que: a desativação da Agência não causará prejuízo aos votuporanguenses, na medida em que o município possui outras três unidades de atendimento, que estão aptas a absorver a demanda”.

Jura contesta que o argumento cai por terra, pois não considera que a Zona Norte é separada da cidade pela Rodovia Euclides da Cunha, tendo apenas 2 pontilhões para acesso, que vivem congestionados, em função disso, os acidentes são constantes, além de atender 48 bairros com mais de 30 mil moradores, 2 principais distritos industriais, centenas de industrias, mais de 2.200 pontos comerciais, centenas de prestadores de serviço, vários supermercados, escolas, creches, vários novos bairros sendo lançados, etc., sem contar que os Correios, no ano de 2020 seu lucro foi de R$ 1,5 bilhão.

Após aprovação, Moção de Repúdio foi encaminhada para o conhecimento do presidente nacional dos Correios.