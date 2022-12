Câmara aprova denominação de Espaço Saúde “Dr. Décio Gotardo Fedozzi” 

Prédio fica localizado na Rua Dimas Liévana de Camargo, no Loteamento Parque Vida Nova III. Homenagem proposta por Mehde Meidão foi aprovada por unanimidade na Casa de Leis.

Por iniciativa do vereador Mehde Meidão (União Brasil) a Câmara Municipal de Votuporanga/SP aprovou por unanimidade um projeto de lei que dispõe sobre denominação de Espaço Saúde “Dr. Décio Gotardo Fedozzi”, conceituado médico, falecido recentemente no município.

De acordo com o projeto de autoria de Meidão, leva o nome do Dr. Décio Gotardo Fedozzi o prédio localizado na Rua Dimas Liévana de Camargo, no Loteamento Parque Vida Nova III: “É uma justa homenagem a esse grande médico, ser humano fantástico e que prestou relevantes serviços à comunidade votuporanguense”, destacou o parlamentar.

Dr. Décio era natural de São José do Rio Preto/SP, filho de Adécio Fedozzi e de Adanir Malvezzi Fedozzi. O médico foi casado com Marlene Esteves Hernandes Fedozzi, tendo as filhas Nádia e Natália.

Ainda conforme citado por Meidão, como médico cardiologista, Dr. Décio deixou um grande legado na medicina, sendo que, seu consultório era muito movimentado na cidade pelo seu profissionalismo e sensibilidade com os pacientes. Sua atuação junto à comunidade votuporanguense era tão expressiva no campo da medicina que foi convidado a ser secretário municipal de Saúde, cargo que exerceu entre os anos de 1993 e 1994.

Também atuou como vereador durante a 11ª Legislatura, onde contribuiu significativamente para a Câmara Municipal. Cultivou um vasto círculo de amizade, sendo reconhecido por todos como um cidadão votuporanguense comprometido com o progresso local em todos os aspectos, especialmente com o bem-estar e saúde da população.

“Pelo seu legado na medicina e na política local, entendemos ser justo que seu nome seja perpetuado com a denominação do Espaço Saúde que será construído na Rua Dimas Liévana de Camargo, no Loteamento Parque Vida Nova III, objetivando com isso que sua memória seja preservada entre as presentes e futuras gerações”, concluiu Meidão.