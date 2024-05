Câmara aprova ‘aumento’ nas passagens da circular em Votuporanga 

Sem os subsídios da Prefeitura, bilhete custaria ao usuário R$ 11,26. Comparativamente, uma passagem de Votuporanga/Fernandópolis custa R$ 15,75.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP aprovou, após muita discussão e debates, na 16ª sessão ordinária, realizada nesta segunda-feira (6.mai), o projeto que buscava ‘frear’ o aumento no preço das passagens do transporte coletivo no município. A medida havia sido colocada em votação na 13ª sessão, porém, após pedido de vista proposto pelo vereador Emerson Pereira (PSD) a decisão foi adiada.

Nesta segunda tentativa de aprovar, por 11 votos a 2 – Cabo Renato Abdala (PRD) e Mehde Meidão (PSD) -, os vereadores avalizaram o projeto.

O assunto em plenário, como esperado, reacendeu as discussões sobre a possibilidade de ruptura contratual com a concessionária, podendo deixar os usuários votuporanguenses sem o serviço, além das implicações administrativas.

“É muito simples. Entre deixar as pessoas vulneráveis sem transporte e punir a administração por estar amarrada em um contrato com uma empresa que não presta o serviço como deveria, a gente tem que decidir entre o ruim e o pior. Nessa decisão é melhor optar pelas pessoas. Se a empresa rescinde o contrato, como que a dona Maria vai ao Centro receber a sua aposentadoria? É nisso que temos que pensar”, justificou o líder do governo na Casa, vereador Thiago Gualberto (PSD).

Como já noticiado pelo Diário, com a aprovação, a Prefeitura de Votuporanga, que atualmente subsidia R$ 7,58 por cada passageiro que utiliza o serviço de circular no município, passará a bancar R$ 8,11. Com isso, os usuários continuarão a pagar a taxa atual, que é de R$ 3,15. Sem o subsídio, cada usuário teria que pagar R$ 11,26.

De acordo com os números apresentados na 13ª sessão, o impacto orçamentário é de R$1,8 milhão em 2024, R$2,6 milhões em 2025 e mais R$2,7 milhões para 2026, isso dá um valor de R$ 7,1 milhões.

Na prática, o valor da passagem é muito maior quando comparado a cidades como o serviço mais caro do Brasil, Campinas/SP: (R$ 5,45 Bilhete Único a R$ 5,90 Unitário); Curitiba/PR: R$ 6. Para se ter uma ideia da proporção, um levantamento do Diário aponta que uma passagem de ônibus de Votuporanga/Fernandópolis (35 km), custa R$ 15,75; já de Votuporanga/São José do Rio Preto (76 km), R$ 31,26.