Câmara aprova aumento da margem para consignados de servidores municipais 

A proposta é de autoria do Poder Executivo, mas atende a uma indicação feita pelo vereador Professor Djalma (Podemos).

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP realizou a 4ª sessão ordinária na noite desta quinta-feira (14.fev), em decorrência do carnaval. Entre os projetos apreciados pelos vereadores aparece um relacionado ao aumento da margem para empréstimos consignados de servidores públicos municipais.

Conforme antecipado pelo Diário, a proposta foi de autoria do Poder Executivo, mas atendeu a uma indicação feita pelo vereador Professor Djalma (Podemos).

A iniciativa não é inédita, no ano passado, após debate promovido pelo vereador com a Secretaria de Administração e com o prefeito Jorge Seba (PSD), Djalma teve sucesso no aumento da margem por 12 meses que vigorou até o dia 31 de janeiro. Agora, mais uma vez o parlamentar apresentou solicitação em que pediu o retorno do benefício.

E assim, com a aprovação da iniciativa, a margem para os empréstimos em bancos e financeiras passará dos atuais 30%, para 35%, remanescendo 10% para demais descontos, tais como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e afins, de forma que não exceda o limite total de 45%.

“A medida em questão visa garantir aos nossos servidores um maior acesso a um tipo de crédito mais servidores um maior acesso a um tipo de crédito mais vantajoso do que os empréstimos pessoais”, defendeu Professor Djalma.