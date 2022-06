Camacho pede “virada de chave” para o Santos na Sul-Americana 

Volante prevê semana difícil para o Peixe, com viagem à Venezuela para oitavas do torneio internacional e jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

Após uma semana conturbada, com dois clássicos contra o Corinthians, um deles goleada sofrida na Copa do Brasil, o Santos muda o foco. O Peixe volta as atenções para o duelo contra o Deportivo Táchira, válido pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Os times se enfrentam nesta quarta-feira (29.jun), às 21h30, no Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela.

Para Camacho, após a goleada para o Corinthians, na última quarta-feira, o Santos se portou bem no confronto contra o mesmo rival, no sábado, pelo Brasileirão. Agora, ele diz que o elenco virou a chave para a competição continental.

“A gente sabe que foi uma fatalidade na quarta passada, o nosso time não é aquilo e todo mundo sabe disso, sabemos que foi vergonhoso o jogo. É difícil voltar no mesmo estádio, contra o mesmo time, três dias depois para jogar novamente, então acho que a gente se portou bem, não foi o resultado que a gente queria, mas no Brasileiro é sempre bom pontuar fora de casa. Mas agora a gente está focado para outra competição, viramos a chave e fazer um bom resultado lá na Venezuela.”

O Santos enfrentou dificuldades para poder avançar na Copa Sul-Americana. O Peixe se classificou com 11 pontos, no grupo C, empatado com o Unión La Calera, do Chile. O Peixe só ficou na liderança por ter marcado um gol a mais que os adversários.

Para Camacho, as dificuldades no início foram um sinal de que o futuro reserva algo para o Santos dentro da Copa Sul-Americana. O jogador também prevê uma semana difícil, com pouco tempo para treinar e viagens, além do confronto contra o Flamengo, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

“A primeira fase foi daquele jeito, o coração não aguentava. Acho que até falamos no vestiário quando conseguimos a classificação que alguma coisa estava reservada para nós ali na frente, porque não é possível. Então é foco total, é um adversário difícil, mas a gente tem totais condições de chegar lá e fazer um grande resultado, a gente vai com a cabeça na vitória. Vai ser uma viagem longa, cansativa. Acho que a gente não vai conseguir nem treinar amanhã (terça-feira), só vai jogar na quarta. Depois tem a volta, ainda tem o jogo contra o Flamengo no sábado. Vai ser uma semana difícil, mas se a gente for lá e ganhar vai dar confiança para encarar a sequência de jogos.”

*Com informações do ge