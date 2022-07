Camacho e Ângelo devem ser novidades contra o Corinthians 

Volante substitui Vinícius Zanocelo, suspenso, e atacante formará trio do Santos com Marcos Leonardo e Lucas Braga.

O Santos encerrou nesta terça-feira (12.jul) a preparação para a partida contra o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os times se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro.

O elenco treinou pela manhã, no CT Rei Pelé, onde o técnico interino Marcelo Fernandes esboçou a equipe que deve ir a campo. As principais novidades são as entradas do volante Camacho e do atacante Ângelo.

O camisa 29 deve substituir Vinícius Zanocelo, suspenso após ter sido expulso no jogo de ida. Já Ângelo formará trio com Marcos Leonardo e Lucas Braga. Com isso, existe a possibilidade de Léo Baptistão ser deslocado para o meio, com Carlos Sánchez ficando como opção no banco de reservas.

Para esse jogo, além de Zanocelo, o Santos não poderá contar com o lateral-esquerdo Lucas Pires e o volante Sandry. O primeiro trata de uma lesão no joelho direito, enquanto o outro se recupera de lesão na coxa esquerda. Além deles, Ricardo Goulart negocia a rescisão do contrato com o Peixe e pediu à comissão técnica para não treinar enquanto resolve sua situação.

Com isso, o provável Santos deve entrar em campo com João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Léo Baptistão (Carlos Sánchez); Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

Após perder por 4 a 0 o jogo de ida, o Santos precisa de uma goleada para avançar na Copa do Brasil. Vitória por cinco gols garante a vaga. Triunfo por quatro gols leva a definição aos pênaltis.