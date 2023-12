Calouros de Medicina da Unifev repassam 1,3 toneladas de alimentos não-perecíveis ao FSS e Santa Casa

Roupas, calçados e lacres de latas de alumínio também foram destinados às entidades no Memorial do Câmpus Centro da Unifev.

Os calouros do curso de Medicina da Unifev, juntamente com o Centro Acadêmico Medicina Votuporanga (Camev) destinaram, na última sexta-feira (1º.dez), um total de 1,3 toneladas de alimentos não-perecíveis, 676 peças de roupas, 70 pares de calçados, 27 garrafas pet contendo lacres de latas de alumínios ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga (FSS) e à Santa Casa de Misericórdia. A distribuição dos itens foi realizada no Memorial, no Câmpus Centro da Unifev.

As arrecadações foram feitas durante o trote solidário do segundo semestre de 2023. Além disso, 10 doações de sangue foram feitas pelos ingressantes de Medicina neste período de campanha.

Na oportunidade, estiveram presentes o reitor da Unifev Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o coordenador do curso de Medicina Prof. Dr. Wagner Moneda Telini; a presidente do FSS e primeira-dama do município, Rose Seba; o presidente do conselho da Santa Casa de Misericórdia, Adauto Mariola; o responsável pela Captação de Recursos, Rosemir Lopes (Milão), além de assessores, colaboradores das instituições e alunos do Camev, que contribuíram fundamentalmente para as campanhas de arrecadação.