Calleri vira dúvida no São Paulo para mata-mata; exame mostra motivo de inflamação na perna 

Atacante argentino teve diagnosticado um rompimento de um cisto de Baker na região posterior de sua perna direita, e será reavaliado dia após dia.

O atacante Calleri é dúvida no São Paulo para o duelo contra o Novorizontino, domingo, às 18h, no Morumbis, no jogo único de quartas de final do Paulistão.

Substituído no intervalo a vitória por 3 a 2 contra o Ituano, em Itu, o jogador passou ontem por exames de imagem que verificaram o rompimento de um cisto de Baker na região posterior de sua perna direita, o que causa inflamação e dor localizada.

O argentino permaneceu em tratamento no REFFIS Plus nesta manhã e será avaliado diariamente até que reúna condições de voltar a treinar. Caso seja ausência, a tendência é de que Thiago Carpini possa promover a estreia de André Silva, que será inscrito e regularizado ao longo desta semana.

Depois de um dia de folga, o elenco se reapresentou no CT da Barra Funda e iniciou a preparação para a decisão. Os atletas que participaram da partida contra o Ituano e apresentaram desgaste mais elevado fizeram atividades de recuperação e trabalhos de força na academia.

Para os demais, além do trabalho de força na parte interna, a comissão técnica comandou um trabalho de posse de bola e um exercício técnico em espaço reduzido.

O volante Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita) e os meias Nikão (tendinite de Aquiles bilateral) e Wellington Rato (lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda) permaneceram em tratamento na parte interna. O meio-campista Nestor deu sequência aos seus trabalhos de transição física no gramado após se recuperar de cirurgia no joelho esquerdo.

