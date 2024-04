Calleri viaja, mas não deve reforçar o São Paulo em estreia 

Centroavante não está 100% recuperado do rompimento de um cisto na perna esquerda e não deve estar à disposição do técnico Thiago Carpini.

O São Paulo deve ter um desfalque importante na estreia da Conmebol Libertadores, nesta quinta-feira, às 21h30, contra o Talleres. O atacante Calleri não se recuperou 100% do rompimento de um cisto de Baker na região posterior da sua perna direita.

O São Paulo treinou nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, antes da viagem para Cordoba, local da partida contra o Talleres. Apesar de ter participado da atividade, Calleri ainda não apresenta as condições físicas ideias para estar à disposição da comissão técnica. As chances de o camisa 9 jogar são pequenas, já que não participou de grande parte dos treinamentos na Data Fifa.

O centroavante, então, vai viajar com a delegação para a Argentina, mas não deve reforçar o São Paulo na estreia da Libertadores.

Sem Calleri, Thiago Carpini vai manter o esquema com o atacante André Silva de titular. O São Paulo deve entrar em campo nesta quinta-feira com: Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Wellington Rato, James Rodriguez e Lucas; André Silva.

O São Paulo viaja ainda nesta quarta-feira para Cordoba, num voo fretado, e desembarca no local de sua estreia na Libertadores no fim da noite.

*Com informações do ge