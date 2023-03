Calleri treina sem limitações e deve reforçar São Paulo na Copa do Brasil 

Argentino treinou normalmente com os companheiros e está perto de retornar aos jogos; na Sul-Americana, porém, terá de cumprir suspensão.

O São Paulo deve ter um reforço importante na estreia pela Copa do Brasil, contra o Ituano, na semana do dia 12 de abril. O atacante Calleri, que está suspenso do primeiro jogo pela Sul-Americana, treinou sem limitações na última quinta-feira (30.mar), no CT da Barra Funda, e está próximo de voltar ao time depois de mais de um mês.

O artilheiro trabalhou com bola durante toda a atividade, que começou com exercícios de mobilidade e potência, sucedidos por um coletivo de 11 contra 11, no qual Rogério Ceni promoveu ajustes táticos e testou variações de equipe.

Os atletas ainda treinaram finalizações antes de encerrarem a atividade desta quinta-feira.

Além de Calleri, o trabalho contou com a presença do equatoriano Méndez, que retornou depois da defender o Equador na Data Fifa.

O jogador disputou duas partidas contra a Austrália, na Oceania, e chegou ao Brasil na noite de quarta-feira. Méndez realizou um trabalho regenerativo no CT da Barra Funda.

O São Paulo voltou a treinar nesta sexta-feira, mas desistiu do plano de realizar um jogo-treino no CT, contudo, a programação ainda não foi divulgada.