Calleri treina e reforça o São Paulo no duelo contra o Inter 

Atacante está recuperado da dengue e tem chance de ser titular no próximo domingo, às 16h.

Jonathan Calleri está de volta aos treinos do São Paulo após se recuperar de uma dengue. O atacante participou das atividades no CT da Barra Funda, nesta sexta-feira, e fica à disposição de Dorival Júnior para o duelo contra o Internacional, no próximo domingo, às 16h, pelo Brasileirão.

É grande a possibilidade de o argentino ser titular, já que a equipe sentiu sua ausência nos últimos três jogos. Sem ele, foram apenas dois gols marcados – Wellington Rato e Marcos Paulo foram os autores.

Desta maneira, um provável São Paulo para o duelo tem: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Patryck); Luan (Gabriel Neves), Pablo Maia, Nestor e Alisson; Luciano (Wellington Rato) e Calleri.

Gabriel Neves, que teve uma entorse no tornozelo direito na partida da última terça-feira, contra o Tolima, treinou mais uma vez com o grupo e não é um problema para o treinador.

Quem continua fora é Erison, em transição de uma lesão na coxa. Igor Vinicius e Moreira estão no mesmo processo que o atacante.

O São Paulo ainda irá treinar neste sábado para definir a escalação.

*Com informações do ge