Calleri tem lesão leve na panturrilha e deve voltar a jogar pelo São Paulo no fim deste mês 

Exame realizado pelo atacante detectou problema fácil de tratar, segundo o departamento médico.

Os exames realizados por Calleri detectaram uma lesão muscular leve na panturrilha direita do jogador. O atacante sentiu o local na reta final da vitória por 3 a 1 sobre o Cobresal, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

A tendência é que Calleri fique pouco mais de dez dias em recuperação no departamento médico para depois voltar às atividades no campo e com os demais companheiros. É possível, por ser uma lesão considerada fácil de tratar, que o argentino volte a jogar até fim deste mês.

Autor do terceiro gol do São Paulo contra o Cobresal, em partida que marcou a classificação de forma antecipada às oitavas de final da Libertadores, Calleri precisou ser substituído por Rodriguinho ao sentir uma fisgada depois de receber um passe e ajeitar a bola para frente.

Ao fim da partida, em entrevista, o jogador desabafou: “Muito frustrado. Não consigo ter uma sequência grande. Senti minha panturrilha. Tenho que ver da porta para dentro (do CT) o que estou fazendo mal para machucar menos. No Brasil é uma loucura a quantidade de jogos que a gente tem. Faz 15 dias que estamos viajando. Meus companheiros estão bem, e eu vou ter que melhorar da porta para dentro”, disse o jogador.

O São Paulo volta a campo na segunda-feira, contra o Fluminense, no Morumbis, pelo Brasileirão. Sem Calleri, é possível que Luis Zubeldía escale André Silva no lugar do argentino.

*Com informações do ge