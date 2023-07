Calleri e Luciano treinam e devem reforçar time contra o Palmeiras 

Dupla de atacantes deu passo importante para reforçar o São Paulo diante do Palmeiras, nesta quinta, pela Copa do Brasil.

O São Paulo deve contar com dois importantes reforços para o jogo desta quinta-feira, às 20h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Trata-se da dupla de ataque Luciano e Calleri, que trabalhou normalmente na atividade desta terça-feira, no CT da Barra Funda.

Tanto Luciano quanto Calleri participaram do treino com os companheiros no gramado. Pela manhã, Dorival Júnior comandou um trabalho tático de 11 contra 11 e ensaiou a equipe para a decisão de quinta-feira.

O Tricolor joga por um empate na casa do rival para ir à semifinal do torneio nacional, já que venceu o confronto de ida, há uma semana, por 1 a 0, no Morumbi.

Se Luciano e Calleri foram a campo para trabalhar com bola, Beraldo participou de atividade separado do elenco, com exercícios comandados pela fisioterapia. O defensor segue sob tratamento de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Por outro lado, o zagueiro Alan Franco, com dores na perna direita, ficou o tempo todo na parte interna do CT, em tratamento. O argentino é tratado como dúvida para o compromisso de quinta-feira no Allianz Parque.

Um possível São Paulo para quinta-feira tem Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Wellington Rato (Alisson) e Rodrigo Nestor; Luciano e Calleri.

Além do trabalho tático de 11 contra 11, a comissão técnica promoveu um exercício de enfrentamento, variando situações de um contra um e dois contra dois.

Na sequência, defensores (laterais e zagueiros) participaram de uma atividade posicional com o auxiliar Pedro Sotero, enquanto Dorival e Lucas Silvestre comandaram um trabalho de construção de jogadas e finalizações para meio-campistas e atacantes.

Antes de ir a campo, os atletas ainda viram um vídeo exibido pela comissão técnica, a fim de otimizar o tempo para correção de detalhes antes do decisivo duelo contra o Palmeiras. O treino foi encerrado com trabalho de bolas paradas.

O Tricolor ainda trabalha no CT na manhã desta quarta-feira, quando Dorival vai encerrar a preparação e definir o time para o clássico decisivo deste meio de semana.

*Com informações do ge