Calçamento da Av. Emílio Arroyo Hernandes avança para novo trecho  

Serviço está sendo executado por quarteirões e faz parte do projeto de revitalização da Avenida. No canteiro central diversas luminárias já foram vandalizadas.

A obra de modernização do calçamento da Av. Emílio Arroyo Hernandes, na zona norte, avançou para um novo trecho nesta semana. Neste momento, os trabalhos estão concentrados no segundo quarteirão, entre a Av. Jerônimo Figueira da Costa e a Rua Sebastião Cecchini. Além da substituição de todo o piso, esta etapa da obra também contempla instalação de mobiliários urbanos como bancos, lixeiras, vasos e alguns gradis.

Os motoristas que passam pela avenida precisam manter estado de atenção porque, no decorrer da obra, sempre haverá interdição de uma faixa da via para os trabalhos serem executados com mais segurança.

Quem passa pela via também pode notar que diversas luminárias instaladas no chão às margens do canteiro central foram vandalizadas, permanecendo caídas e até entortadas.

Vale ressaltar que, com a conclusão desta etapa da obra as vagas de estacionamento no local terão um aumento de cerca de 50%. “Além destas melhorias corrigiremos também diversas situações de acessibilidade, vamos fazer a substituição de todo o calçamento para melhorar o acesso às lojas e também atender a legislação que dispõe sobre acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, vamos oferecer áreas de convívio para dar beleza e funcionalidade à avenida, melhorando a visibilidade do comércio daquela região”, destaca a secretária de Planejamento Urbano e Habitação.

Nesta etapa da obra de revitalização estão sendo investidos cerca de R$ 3,1 milhões de recursos próprios e outros R$ 6 milhões foram empregados nas etapas anteriores com recursos próprios do Município e também com emendas dos deputados Carlão Pignatari, Geninho Zuliani, Fausto Pinato e da senadora Mara Gabrilli.