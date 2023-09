Caio Henrique tem lesão no joelho e vai ser cortado da Seleção 

Lateral-esquerdo sente problema em jogada sozinho pelo Monaco no fim de semana, e exame aponta entorse. Brasileiro vai passar por cirurgia.

O lateral-esquerdo Caio Henrique, de 26 anos, teve uma entorse com lesão nos ligamentos do joelho esquerdo e terá que passar por cirurgia. O problema ocorreu na derrota do Monaco para o Nice por 1 a 0 na última sexta. Convocado por Fernando Diniz no último sábado, ele será cortado da seleção brasileira.

Não há previsão de retorno, mas a expectativa é que ele leve alguns meses para recuperação. Em comunicado nesta terça-feira, o Monaco se limitou a dizer que Caio apresentou “entorse no joelho esquerdo com lesão do ligamento cruzado anterior”. O brasileiro passará por cirurgia.

Caio foi convocado por Fernando Diniz no último sábado para as partidas contra Venezuela e Uruguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Ele havia sido chamado pelo treinador para as duas partidas anteriores e esteve em campo na goleada por 5 a 1 contra a Bolívia, em Belém, na sua primeira partida com a camisa do Brasil na carreira.

O lateral ex-Fluminense se lesionou sozinho. Pressionado pelo lado esquerda de defesa, Caio tentou afastar a bola de costas para o marcador e, ao baixar a perna esquerda, sentiu a lesão. Ele ainda seguiu poucos minutos no jogo, mas foi substituído aos 37 da segunda etapa.

Caio é o líder de assistências do Campeonato Francês na temporada, com quatro em seis jogos. O Monaco teve sua primeira derrota em 2023/24 e caiu para a quarta posição, com 11 pontos — o Brest é o líder, com 13.

Além dele, Renan Lodi, do Olympique de Marselha, foi o outro lateral-esquerdo convocado por Fernando Diniz. A CBF deve anunciar um substituto para Caio Henrique nos próximos dias.

