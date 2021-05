Caged: Votuporanga perde 148 vagas de emprego e fecha abril no vermelho

No período foram 638 admissões contra 786 demissões, segundo dados do Ministério da Economia. No ano, município registra 3.820 admissões e 3.480 demissões, com saldo de 340 postos de trabalho.

Em abril deste ano, o número de trabalhadores contratados com carteira assinada em Votuporanga/SP foi inferior ao de demitidos. Segundo o Ministério da Economia, em abril, ocorreram 638 admissões e 786 desligamentos no mercado formal de trabalho, o que resultou no fechamento de 148 postos de trabalho no município.

De acordo com os dados que fazem parte das estatísticas mensais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), que o ministério divulgou nesta quarta-feira (26), o setor que mais cresceu foi de construção civil que gerou 50 oportunidades no período e 41 desligamentos; outro setor positivo foi o agropecuário com geração de duas vagas. Já entre os setores de pior desempenho está o de serviços, com 281 desligamentos e 214 contratações; a indústria gerou 208 empregos e 266 demissões; além do comércio que também fechou o período em baixa, com 164 contratações e 198 desligamentos.

Ainda segundo os dados do Ministério da Economia, no ano, Votuporanga registra 3.820 admissões e 3.480 demissões, com saldo de 340 postos de trabalho.

No Brasil

No cenário nacional, em abril deste ano, o número de trabalhadores contratados com carteira assinada foi superior ao de demitidos, embora a geração de postos de trabalhos formais tenha ficado abaixo do resultado do mês de março. Segundo o Ministério da Economia, em abril, houve 1.381.767 admissões e 1.260.832 desligamentos no mercado formal de trabalho, o que resultou na geração de 120.935 postos de trabalho.

O destaque foi para o setor de serviços, que gerou 57.610 postos de trabalho, tendo admitido, ao longo do mês, 614.873 pessoas, e demitido 557.263.

“[O resultado] parece pouco frente ao que gerávamos antes, mas temos que considerar que [abril] foi o mês em que se sentiu mais o impacto da segunda onda da covid-19. Na primeira onda, ano passado, perdemos mais de 900 mil empregos. Agora, criamos 120 mil empregos. O Brasil está mostrando resiliência. Os programas estão funcionando. E, principalmente, a vacinação em massa está entrando. E é com isso que temos que contar para um retorno seguro ao trabalho”, destacou o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Das 27 unidades federativas, 23 contabilizaram mais contratações que demissões. Os destaques positivos foram São Paulo, com mais 30.174 postos de trabalho formal; Minas Gerais (13.942); e Santa Catarina (11.127). As unidades federativas com menor saldo foram Alagoas (-3.208); Sergipe (-92 postos) e Rio Grande do Norte (-61 postos).