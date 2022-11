Caged: Votuporanga gera 73 empregos formais em outubro 

Município volta a fechar período com saldo positivo após o consolidado de setembro ter sido encerrado no vermelho. O Brasil criou 159.454 postos de trabalho em outubro, resultado de 1.789.462 admissões e de 1.630.008 desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado deste ano, o saldo é de 2.320.252 novos trabalhadores no mercado formal. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência, que divulgou nesta terça-feira (29.nov) as Estatísticas Mensais do Emprego Formal, o Novo Caged.

Em Votuporanga, o período também fechou no azul, segundo o Caged, no município foram 743 demissões e 816 contratações, com um saldo de 73 novas oportunidades no mercado formal. O consolidado recupera a performance de Votuporanga que em setembro fechou no vermelho, frustrando a expectativa, já que no mês anterior, em agosto, o município havia interrompido uma série de quatro meses no negativo.

No compilado do mês de outubro, o resultado foi puxado para cima, principalmente, devido ao desempenho do setor de Serviços que registrou um saldo positivo de 40 vagas; ao todo, foram 267 demissões e 307 demissões. A Indústria fechou com saldo positivo de 39 vagas, sendo 184 demissões e 223 contratações. Já no Comércio o saldo foi de 5 vagas, sendo 231 demissões e 236 contratações.

A Agropecuária encerrou o período com saldo de 3 novas oportunidades, sendo 3 desligamentos e 6 contratações. Contudo, o setor de Construção fechou com saldo negativo de 14 vagas; sendo 58 demissões e 44 contratações.

Salário