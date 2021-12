Caged: Votuporanga gera 172 empregos formais em novembro 

Acumulado do ano chega a 603 novos postos de trabalho.

Votuporanga/SP gerou 172 postos de trabalho em novembro deste ano, resultado de 1.093 admissões e de 921 desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado de 2021, o saldo positivo é de 603 novos trabalhadores no mercado formal. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência, que divulgou nesta quinta-feira (23) as Estatísticas Mensais do Emprego Formal, o Novo Caged. Ainda segundo o órgão, município não ‘fecha’ no negativo desde junho.

Dados por setor

No mês passado, o saldo de empregos foi positivo em quatro dos cinco grupamentos de atividades econômicas: com a proximidade do fim de ano, naturalmente o Comércio puxou a dianteira com a criação de 116 novas vagas, 101 no setor de Serviços, 6 na área de Construção e 3 na Agropecuária; já a Industria recuou e fechou no negativo, rompendo 54 contratos de trabalho.

No Brasil

Ainda segundo os dados do Caged, o Brasil gerou 324.112 postos de trabalho em novembro, resultado de 1.772.766 admissões e de 1.448.654 desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado de 2021, o saldo positivo é de 2.992.898 novos trabalhadores no mercado formal.