Caetano vira dúvida, e Mano ganha problema para montar defesa do Corinthians contra o São Bernardo 

Zagueiro sentiu desconforto muscular contra o Ituano e obrigou treinador a improvisar Raniele ao lado de Félix Torres; Gustavo Henrique e Raul Gustavo ainda se recuperam de problemas físicos.

Mano Menezes pode ter dificuldade para montar a defesa do Corinthians para a partida contra o São Bernardo, no sábado, às 20h, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela terceira rodada do Paulistão.

Titular nos dois primeiros jogos da temporada, Caetano deixou o campo no segundo tempo da derrota para o Ituano e é dúvida, apesar dos exames não apontar lesão – atleta será reavaliado pelo Departamento Médico. Caso não possa contar com Caetano, Mano teria como opções o equatoriano Félix Torres e os jogadores da lista B, composta por nomes das categorias de base.

Neste caso, estão inscritos no estadual João Pedro Tchoca, Renato, William e Rafael Venâncio, que ficou no banco de reservas contra Guarani e Ituano.

Mano Menezes ainda tem outras duas opções, mas ambas esbarram em questões clínicas.

Inscrito no Paulistão, Gustavo Henrique segue em condicionamento físico após chegar do Valladoid, da Espanha. O mesmo se aplica a Raul Gustavo, que retornou de empréstimo do Bahia se recuperando de lesão ligamentar no joelho.

“O Gustavo Henrique ainda está em condicionamento, chegou com defasagem de uma perna para outra e estamos entrando na segunda parte para darmos segurança para ele. São questões internas, o Raul se apresentou vindo de uma lesão e na quinta passou a trabalhar com o grupo, por isso deixamos fora da lista inicial para avaliarmos depois, talvez pensando nesse jogo contra o São Bernardo”, disse Mano Menezes.

A lacuna na defesa ficou maior após a saída de Lucas Veríssimo, inscrito no estadual antes de deixar o clube rumo ao futebol do Catar. O zagueiro terminou a temporada passada em alta e vinha treinando entre os titulares na pré-temporada.

Apesar dos problemas defensivos, o Corinthians não planeja a contratação de um outro zagueiro neste momento. O clube corre atrás de opções para o ataque, além do lateral Matheuzinho.

Por isso, Mano revelou que o clube busca jogadores estejam em atividade e tenham um tempo menor de adaptação física até poderem jogar.

“Nós temos um limite de inscrição no campeonato, até metade de fevereiro e depois três alterações até metade de março. Depende muito da característica do jogador, como foi o Torres que recebemos com ritmo e isso abrevia o processo. Se os jogadores chegam precisando condicionar você acaba perdendo tempo, mas estamos trabalhando para trazer jogadores aptos a trabalhar quando chegarem ao clube”, concluiu Mano.

*Com informações do ge