Cães morrem após serem esquecidos em carro de pet shop em Potirendaba 

Segundo informações do boletim de ocorrência, animais teriam ficado trancados dentro do carro por ao menos três horas.

Dois cães de estimação morreram após serem esquecidos dentro do carro de um pet shop, na tarde do último sábado (25.nov), em Potirendaba/SP.

Segundo apurado, Bob (um poodle) e Mel (uma vira-lata), adotados há oito anos, foram retirados de casa por volta das 8h. O tutor dos animais, o pedreiro Antônio Marcos Aurélio, de 30 anos, tem o hábito de levá-los para banho e tosa há cada 15 dias.

De acordo com o registro policial, por volta das 11h30, após o procedimento, quatro animais, incluindo Bob e Mel, foram colocados no automóvel para serem devolvidos aos proprietários. Uma funcionária entregou dois pets e retornou com o veículo, que ficou estacionado e trancado em frente à casa do dono do estabelecimento.

Contudo, por volta das 14h30, ainda de acordo com a polícia, Marcos Aurélio estranhou a demora da entrega dos cães e foi buscá-los na loja, mas o local já havia encerrado o expediente e estava fechado. Então, ele ligou ao proprietário, que informou que estava em casa. Ao chegar na residência, o empresário abriu o veículo e encontrou Bob e Mel mortos; a suspeita é de que eles tenham morrido asfixiados.

“É algo que jamais iria imaginar. É muito difícil. Eles estavam com a gente (ele e a mulher) há oito anos. Não temos filhos, eles eram como filhos, seres da família. Onde a gente ia, ficávamos preocupados com eles, ficávamos pensando em como eles estavam. Agora, olhamos para os cantos da casa em que eles gostavam de ficar, e eles não estão mais aqui”, contou Marcos ao sbtinterior.

“O dono do pet shop ficou desesperado e me ajudou naquele momento. Ele confiou na funcionária e pensou que estava tudo bem com o trabalho. Já sepultamos eles e agora vamos ficar quietos por um tempo. Quem sabe, no futuro, a gente adote um filhotinho para trazer alegria aqui em casa”, concluiu.

Segundo o Climatempo, no dia do episódio, os termômetros em Potirendaba oscilavam entre 32 ºC e 34ºC.

O caso foi registrado como abuso contra animais na delegacia de Potirendaba e será investigado. A pena pode chegar até cinco anos de reclusão, além do pagamento de multa.

*Com informações do sbtinterior