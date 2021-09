Caderneta Digital: Secretaria da Educação implanta novo sistema na rede municipal de ensino

Objetivo é dinamizar e otimizar o trabalho no ambiente escolar; serviço é mais uma meta do Plano de Governo Municipal.

Seguindo com melhorias na área da educação, como o Programa “Escola Mais Segura”, ampliação de escolas municipais e disponibilização do serviço de Libras a alunos, a Prefeitura de Votuporanga avança mais um passo para otimizar o cotidiano das salas de aulas e, também, o expediente dos professores e educadores por meio da implantação do serviço “Caderneta Digital” na rede municipal de ensino. O objetivo é tornar mais prático e ágil o ambiente escolar para profissionais e o serviço prestado a pais ou responsáveis dos alunos.

O serviço é um sistema web de simples acesso através da internet cujas funcionalidades irão beneficiar tanto o corpo docente e equipe de trabalho das unidades escolares quanto pais e responsáveis dos alunos. Professores e educadores poderão inserir e registrar dados como presenças e faltas dos discentes, dos conteúdos ministrados em salas de aula, planejamento pedagógico do ano letivo e também atribuição de notas; secretários, coordenadores e diretores terão acesso para realizarem cadastros; além de um campo específico para pais e responsáveis poderem acompanhar notas, faltas, comunicados, conteúdos de atividades dos alunos e também uma área para solicitação de matrícula e rematrícula, mas não garantindo a vaga pois, para a garantia é necessário um procedimento de documentação exigida que deve ser efetivado presencialmente na própria escola ou na Secretaria da Educação.

Marcelo Batista, secretário da Educação, analisa de forma positiva a implantação do serviço. “Com o retorno das aulas presenciais, de modo a otimizar o trabalho dos professores e de todos os demais profissionais da área da educação, o serviço ‘Caderneta Digital’ é mais uma ferramenta que irá dinamizar o dia a dia do ambiente educacional e tornando cada vez mais tecnológicas nossas unidades escolares, permitindo também uma aproximação com nossos alunos e suas famílias para terem ciência do que acontece nas escolas. E todos os profissionais dos Ensinos Infantil e Fundamental, para que administrem com precisão, receberão treinamento para que estejam aptos a trabalharem nesse novo sistema”.

“Essa é mais uma meta do nosso Plano de Governo que está sendo alcançada. Vamos continuar investindo em melhorias na área tecnológica das escolas, com internet de ainda mais qualidade, informatização de todas as salas e modernização dos laboratórios de informática, entre outras ações”, destacou o prefeito Jorge Seba.

Lei Geral de Proteção de Dados

Por se tratar de um sistema web, as informações inseridas são protegidas e seguras devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.