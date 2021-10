Cadelinha simpática que ganhou a web ao acenar para clientes dá à luz nove filhotes

Cadê meu carinho?

A cadelinha ganhou as redes sociais depois que a esteticista Letícia Américo, de 24 anos, encontrou a cachorra recebendo carinho dos clientes do supermercado.

“O nome da cachorra é Agusta. Trabalho com customização de motos. Todos os meus gatos e cachorros têm nome de marcas de moto. Eles estão acostumados com as pessoas entrando e saindo. A Agusta aprendeu a dar a patinha. Ela recebe todo mundo dessa forma e acaba ganhando carinho. Quem resiste, né?”, brincou o customizador.

Na maioria das vezes que precisa fazer compras, Jeferson Rodrigues leva a fiel escudeira e a deixa do lado de fora do supermercado.

“Ela me leva para passear, fica esperando e acena com a patinha para todos que saem do supermercado. Não estava sabendo do vídeo, mas não fiquei tão surpreso com toda a repercussão, porque a Agusta é uma verdadeira figura”, contou.