Cadela presa em calha de rio é resgatada por guarda em Rio Preto 

Uma cadela que ficou presa na calha do rio Preto foi resgatada por um guarda municipal na noite de quarta-feira (25), em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com as informações da Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe recebeu uma denúncia sobre o animal que, segundo populares, estava no local havia três dias.

A cadela estava assustada na calha do rio, na Avenida Philadelpho Gouveia Neto. Um dos guardas desceu no local, sentou no chão, ofereceu comida e carinho até ganhar a confiança do animal.

Depois de aproximadamente uma hora, o GCM resgatou a cachorra e retornou às margens da avenida.

Ela foi entregue aos protetores animais do projeto Aquecendo Patinhas e levada a uma clínica veterinária para passar por exames.

*Informações/G1