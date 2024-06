Cadela é resgatada em condições precárias em Parisi 

A cachorra da raça pitbull estava debilitada, vivendo em um ambiente insalubre e infestada de carrapatos. Animal recebeu atendimento médico veterinário.

Uma cachorra da raça pitbull, em estado de abandono, foi resgatada após uma denúncia anônima pelo ativista da causa animal Chandelly Protetor, nesta terça-feira (4.jun), no bairro Jardim Barreto, em Parisi/SP.

De acordo com o apurado, o Chandelly foi informado de que um casal havia se separado e o tutor deixou a cadela em condições deploráveis. Em seguida, pelo local, o ativista constatou a presença da cachorra apresentando debilitação, vivendo em um ambiente insalubre e infestada de carrapatos.

Ainda segundo informações, uma pessoa fornecia alimento e água ao animal para evitar que morresse de fome.

Em seguida, Chandelly pediu apoio ao médico veterinário Dhereck Wanssa, que avaliou a cadela, constatando que estava caquética e sofrendo de anemia, e reconhecendo a gravidade da situação por meio de laudo de maus-tratos, recomendando à intervenção das autoridades competentes.

A denúncia foi encaminhada à Polícia Ambiental de Votuporanga/SP que deve autuar o responsável, que atualmente reside em Valentim Gentil/SP, por maus-tratos.

Ao Diário, Chandelly Protetor explicou que estava registrando um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil contra o tutor da pitbull, para que responda judicialmente pelos maus-tratos: “Isso é inaceitável, e de acordo com a Lei Federal 14.064/2020, a pena para quem comete crueldade contra animais varia de 2 a 5 anos de prisão. É muito revoltante deparar com uma situação dessas. A pessoa tem que ser muito fria para deixar um animal nesse estado de sofrimento. Quem faz isso com animal faz com gente,” afirmou.

Ainda segundo Chandelly, a cachorra foi levada para uma nova adotante em Votuporanga, onde já está recebendo o tratamento necessário e sendo cuidada adequadamente.