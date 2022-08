Cadê André Anderson? Meia não joga pelo São Paulo há quase dois meses 

Contratado por empréstimo da Lazio, ele teve poucas oportunidades apesar da aprovação de Ceni.

Em abril, quando o São Paulo acertou a contratação de André Anderson por empréstimo, Rogério Ceni aprovou o reforço com as seguintes palavras: “Ele tem biotipo que combina com nosso estilo de jogo. É mais um jogador para ocupar uma dessas três posições de meio e até um segundo atacante. É um jogador dinâmico, de boa qualidade técnica. Acho que ele vai ajudar bastante nessa caminhada longa, a gente tem mais opção de força, é um jogador muito parecido com Sara, Igor Gomes, Nestor… Uma junção de cada um. Boa técnica, força física.”

A declaração do treinador encheu o torcedor de esperança. Mas, por enquanto, a expectativa ainda está bem longe de se tornar realidade. O meia-atacante está quase dois meses sem jogar.

A última vez que esteve em campo foi no dia 26 de junho, no empate com o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, ele foi relacionado em duas ocasiões, não entrou em campo e, dias depois, saiu das relações de Ceni por conta de dores musculares, segundo o clube.

André Anderson apareceu pela última vez em uma relação no dia 3 de julho, na vitória contra o Atlético-GO. Desde então, as informações que se tem sobre o jogador é que ele se recupera no departamento médico.

De acordo com apurado, André Anderson sente uma dor entre o púbis e o adutor da coxa direita. Até hoje não foi diagnosticada nenhuma lesão de fato, o que leva a hipótese de um problema crônico no local.

As dores, porém, não são as únicas justificativas para o “sumiço” de André Anderson. Quando estava com condições de jogo, o meia também não rendeu e foi muito pouco utilizado pelo treinador.

André Anderson tem mais jogos na reserva do que em campo. Em quatro meses de São Paulo, ele foi utilizado em oito oportunidades (apenas duas como titular) e ficou outras dez vezes sem nem sequer sair do banco.

Em junho, mês em que o jogador não acumulou nem 20 minutos em campo, Rogério Ceni foi questionado sobre as poucas oportunidades ao jogador que ele mesmo confessou ter pedido e que observava desde janeiro.

“Ele tem talento, mas tem de cumprir parte tática. O jogador entra com uma determinada função defensiva. Ofensivamente, tem liberdade. Defensivamente, tem que entregar algo para nós. É assim que nós esperamos”, comentou.

No início de agosto, André Anderson fez uma publicação em suas redes sociais e comemorou o retorno a algumas atividades com a fisioterapia no gramado do CT. Havia a expectativa que ele voltasse dias depois aos treinos com o grupo, mas isso ainda não aconteceu.

André Anderson segue no Reffis do clube e não tem uma previsão de retorno.

Com os direitos econômicos pertencentes à Lazio, da Itália, o meia tem contrato de empréstimo até o meio de 2023. Com 22 anos, André Anderson foi revelado pelo Santos e foi comprado pelo clube italiano em 2018.

*Com informações do ge