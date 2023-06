Cachorro morre após ser atacado por Pitbull dentro de pesqueiro em Araçatuba 

Caso foi registrado como omissão cautela na guarda de animais e será investigado pela Polícia Civil.

Um cachorro da raça Yorkshire morreu após ser atacado por um Pitbull em um pesqueiro localizado no Jardim Umuarama, em Araçatuba/SP. O caso aconteceu no último sábado (27.mai), mas o boletim de ocorrência foi registrado na segunda-feira (29).

De acordo com o B.O., a tutora do animal de pequeno porte informou à polícia que estava com o cachorro no colo, quando o proprietário do pesqueiro soltou o Pitbull.

Ainda conforme o registro policial, o animal avançou no Yorkshire e o agarrou pelo pescoço. Ele foi socorrido e encaminhado para uma clínica veterinária, mas não resistiu às lesões.

A mulher de 30 anos não ficou ferida, pois o Pitbull avançou apenas no cachorro. O caso foi registrado como omissão cautela na guarda de animais e será investigado pela Polícia Civil.