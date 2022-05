Cachorra é encontrada abandonada e com infestação de carrapatos em Fernandópolis 

Responsáveis foram autuados em R$ 24 mil; policiais também verificaram irregularidades em diversas propriedades rurais do noroeste paulista.

A Polícia Militar Ambiental autuou em R$ 24 mil os responsáveis por uma cachorra que foi encontrada com infestação de carrapatos, abandonada em uma casa do Jardim Botelho, em Fernandópolis/SP, nesta quarta-feira (11.mai).

De acordo com as informações, os policiais realizavam patrulhamento em decorrência da operação Gaia, quando recebeu uma denúncia referente ao caso e encontrou a cachorra com três filhotes, sem água e alimentação.

Um laudo do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também constatou que a cadela apresentava grande infestação de carrapatos.

Além da autuação de R$ 24 mil, os animais foram apreendidos e levados ao CCZ.

No mesmo dia, os policiais fiscalizaram áreas de mata de Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul e Votuporanga para coibir crimes contra o meio ambiente. Foram verificadas irregularidades em diversas propriedades rurais a partir de crimes ambientais de degradação ambiental.

No total, a corporação constatou degradação de mais de 25 hectares de vegetação arbustiva e o corte de 40 árvores nativas sem autorização do órgão ambiental competente. Foram elaboradas autuações de R$ 127,5 mil.