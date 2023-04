Cacau Show deixa Páscoa mais doce na Santa Casa

Empresa fez doação de ovos de chocolate para as crianças internadas na Pediatria, trazendo alegria.

A Páscoa, comemorado no último domingo, teve o gostinho de solidariedade e amor ao próximo na Santa Casa de Votuporanga, único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

A loja do Centro da Cacau Show fez a doação de 25 ovos de chocolate, alegrando os pequenos que estavam internados no Hospital. Foi uma verdadeira festa da fraternidade, do carinho e do cuidado com os pacientes.

O empresário Amaurildo Leite contou sobre a iniciativa. “Estou há muitos anos na Irmandade do Hospital e conheço o excelente trabalho realizado. Pensei em colaborar com a Instituição, pois acredito muito na Santa Casa, ela é séria e comprometida em atender a população com qualidade. Falei com o Milão (Rosemir Lopes, responsável pela Captação de Recursos) e deu tudo certo”, disse.

Milão também falou da iniciativa. “Ficamos muito felizes com a ação da Cacau Show que, separou uma quantidade de seus produtos, para fazer o bem. Os ovos de chocolate foram distribuídos de maneira lúdica, com a presença do Coelho da Páscoa, alegrando os pacientes”, complementou. Os personagens fantasiados são do grupo Recriartes.

Emília Rodrigues de Faria e Ferreira, do Grupo de Humanização, agradeceu a iniciativa. “Para as crianças, permanecer no Hospital é muito difícil, ainda mais em datas comemorativas. Mas, com a doação da Cacau Show, elas puderam, por um momento, celebrar a Páscoa com uma das coisas que mais amam: chocolate. Nosso muito obrigado”, finalizou.