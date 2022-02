Caças dos EUA interceptam aviões da Rússia no mar Báltico, diz Otan

F-15 da Força Aérea americana identificaram 4 caças russos (2 Su-35 e 2 MiG-31) perto do espaço aéreo aliado. Caças norueguês e britânico identificaram aeronaves no mar de Barens.

Caças dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Noruega interceptaram aeronaves da Rússia no mar Báltico e no mar de Barens, anunciou o comando aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta sexta-feira (4.fev).