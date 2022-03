Caçador é preso com arma e cachorros próximo a área de preservação permanente 

Flagrante da Polícia Militar Ambiental ocorreu em Rubinéia/SP. Indivíduo foi liberado após pagar fiança; ele foi multado.

Um homem foi preso pela Polícia Militar Ambiental na área rural de Rubinéia/SP, na manhã desta quinta-feira (3.mar), por porte ilegal de arma de fogo e munições; ele também foi multado administrativamente em R$ 500,00 “por caçar espécimes da fauna silvestre nativa, sem autorização da autoridade competente”.

De acordo com apurado pelo Diário, policiais ambientais realizavam patrulhamento em decorrência da operação Paz e Proteção, quando nas imediações de uma propriedade rural, próximo à uma APP (Área de Preservação Permanente) foi constatado três cães, e posteriormente uma pessoa a pé que ao perceber a presença da equipe policial, tentou fugir, mas acabou abordado. Em busca pessoal, os policiais encontraram na cintura do indivíduo, um revólver calibre 32, municiado com seis cartuchos intactos, acondicionados em um coldre de couro.

Questionado, o suspeito não apresentou documentação da arma e explicou não possuir; afirmou ainda que sobre o ato de caça, tinha acabado de colocar alimentação em um local no meio do fragmento florestal; além de esclarecer que não possuía CTF (Cadastro Técnico Federal) ou outro documento que indicasse que praticaria a caça de javali.

O indivíduo foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e liberado para responder em liberdade após pagamento de fiança no valor de R$ 606,00.