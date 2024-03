Cacá é registrado pelo Corinthians no BID, mas estreia deve demorar mais de um mês 

Zagueiro foi anunciado como reforço nesta quinta-feira, só que regulamentos do Paulistão e da Copa do Brasil impedem a inscrição do jogador neste momento.

Cacá foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas deve demorar mais de um mês para fazer o primeiro jogo oficial pelo Corinthians. Anunciado nesta quinta-feira como o 11º reforço do clube para a temporada, o zagueiro não poderá atuar na última rodada do Campeonato Paulista e na segunda fase da Copa do Brasil.

Isso se deve ao regulamento de ambas as competições. No Campeonato Paulista, o prazo de inscrição de jogadores para a disputa da primeira fase foi encerrado, podendo apenas ser feita alterado no mata-mata. O Timão está eliminado.

A eliminação no estadual, aliás, fará com que o Corinthians faça apenas dois jogos oficiais nos próximos 40 dias. O outro compromisso será pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o São Bernardo, na próxima quinta-feira, às 20h. Neste caso, Cacá também não poderá defender o Timão.

O regulamento da Copa do Brasil permite apenas a inscrição de jogadores antes do início da respectiva fase de disputa. Neste caso, a segunda fase do torneio começou na última quarta-feira com o duelo entre Real Brasília e Atlético-GO. A regularização de Cacá na CBF foi feita apenas nesta quinta, tirando o jogador da partida de 14 de março.

Caso avance para a terceira fase, o Corinthians vai contar com Cacá. O zagueiro também poderá defender o clube nas disputas do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

O zagueiro assinou contrato de empréstimo com o Corinthians até o fim deste ano. Após o período, o Timão poderá exercer a prioridade de compra de 60% dos direitos econômicos do jogador do Tokushima Vortis, do Japão, por 2 milhões de dólares (cerca de R$ R$ 9,9 milhões na cotação atual).

*Com informações do ge