CAC é preso armado e embriagado em bar de Riolândia 

Além de revólver calibre 357, o indivíduo possuía outras seis armas. Arsenal foi apreendido.

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite de terça-feira (16.abr), em um bar na Avenida 11, em Riolândia/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares foram acionados e localizaram V.G.A.C., no estabelecimento, e durante busca pessoal, encontraram dois jet loaders com seis munições intactas de calibre 357 no bolso de sua calça.

Em seguida, no porta-malas de seu veículo, os PMs encontraram um revólver calibre 357 municiado com seis cartuchos intactos.

Questionado sobre a procedência da arma, o abordado explicou ser CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) e possuir certificado de registro do Exército Brasileiro, e alegou ter outras seis armas guardadas em cofres em sua casa.

Já pelo local, os policiais militares constataram a existência de três espingardas, duas carabinas fuzil e uma pistola de calibre 9 milímetros. Todas as armas estavam registradas e com a documentação em ordem.

No entanto, ele não poderia portar o revólver no bar, e por isso foi apresentado na Central de Flagrantes, em Votuporanga/SP, onde foi ouvido e colocado à disposição da justiça. O arsenal foi apreendido.