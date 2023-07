Cabo Renato Abdala sugere Esquadrilha da Fumaça no aniversário de Votuporanga 

Vereador explicou que, apresentação do esquadrão é excelente, pois agrada crianças e adultos.

O vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) apresentou por indicação, na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP – antes do recesso parlamentar, a sugestão de que a Prefeitura inclua no calendário de comemorações do aniversário do município à apresentação da Esquadrilha da Fumaça.

De acordo com o parlamentar, a apresentação do esquadrão é excelente, pois agrada crianças e adultos: “A Esquadrilha da Fumaça permeia os princípios de valorizar a Força Aérea Brasileira e o patriotismo, desenvolver as habilidades aeronáuticas, demonstrar a capacitação e alto grau de treinamento dos profissionais da FAB, sem contar o momento de muita alegria para as pessoas que prestigiaram a apresentação”, explica Abdala.

Esquadrilha da Fumaça

Esse é o nome popular do “Esquadrão de Demonstração Aérea” (EDA), da Força Aérea Brasileira, cujo objetivo é realizar demonstrações aéreas a fim de difundir, em âmbito nacional e internacional, a imagem institucional da Força Aérea Brasileira (FAB).

As origens da Esquadrilha da Fumaça remontam ao início da década de 1940, quando foi criada a Escola de Aeronáutica na Base Aérea dos Afonsos, no Rio de Janeiro/RJ. A primeira demonstração aérea oficial do grupamento que formaria a Esquadrilha da Fumaça ocorreu em maio de 1952, para uma comitiva estrangeira que visitava a Escola. Formava-se ali o embrião da esquadrilha, dentro da Escola de Aeronáutica.

Em 1969, a Escola de Aeronáutica foi renomeada para Escola de Aeronáutica da Academia da Força Aérea (AFA) permanecendo na Base Aérea dos Afonsos até 1971, quando foi transferida para Pirassununga/SP. Em 1982, depois de seis anos de inatividade, a Esquadrilha da Fumaça foi reativada e oficialmente denominada Esquadrão de Demonstração Aérea.