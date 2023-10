Cabo Renato Abdala segue fiscalização para que profissionais de enfermagem recebam novo piso nacional

Vereador falou sobre o assunto na tribuna da Câmara afirmando que “uma coisa é fato: Os profissionais de enfermagem estão muito chateados.”

O vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) fez uso do seu tempo regimentar de fala na tribuna durante a 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira é (2.out) para, mais uma vez, cobrar clareza e informações dos responsáveis sobre a destinação do repasse financeiro de recursos federais para o novo piso salarial nacional para os enfermeiros.

O vereador salientou que nesta semana encaminhou novo ofício para obter informações de órgãos locais, a OSS (Organização Social de Saúde) e a Santa Casa, enquanto acompanha e compara com os dados federais e estaduais.

Abdala iniciou dizendo que ainda há várias situações questionáveis, mas que seguirá a sua apuração: “Os profissionais de enfermagem estão tristes porque falta informação, devolutiva e consideração. Falta muita coisa. Quando precisou aplaudir na pandemia muita gente aplaudiu. E agora? Na hora da prática, essa dificuldade toda”, afirmou.

O vereador disse também que obteve informações de que enfermeiros e enfermeiras contratados por meio da OSS devem receber o valor na próxima folha de pagamento: “Já pela Prefeitura, consta que 15 de setembro teve uma folha suplementar. Então, se você é profissional de enfermagem da Prefeitura e não recebeu, entre em contato comigo”, disse na tribuna.

“Estou fazendo um requerimento de informação. Peço que envie cópia da relação contendo os nomes de cada profissional. Categoria, se é enfermeira, auxiliar ou técnico enfermagem, a unidade de trabalho, carga horária e tipo de trabalho, no caso se é ambulatorial, emergência hospitalar, enfim, saúde em casa. Quais estão recebendo o piso e quais estão fora do piso? Quais não estão recebendo e por quê? Com base nesse requerimento aqui, nós vamos descobrir muita coisa. Uma coisa é fato: Os profissionais de enfermagem estão muito chateados”, concluiu Renato Abdala.