Cabo Renato Abdala pede testes rápidos de Covid-19 nas unidades de saúde 

O pedido do vereador, direcionado a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga, vem na esteira da epidemia de dengue e do aumento de casos de Covid-19.

Preocupado com a situação de epidemia de dengue em Votuporanga/SP, aliada ao perceptível aumento nos casos confirmados de contaminação por Covid-19, o vereador Cabo Renato Abdala (PRD) solicitou que a Secretaria Municipal da Saúde que disponibilize com urgência testes rápidos de Covid-19 para as unidades de pronto atendimento e unidades básicas do município. O pedido foi feito por indicação e apresentado na 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada nesta segunda-feira (26.fev).

Em sua justificativa, o parlamentar destacou que a Casa Legislativa tem em suas atribuições buscar soluções, em parceria com o Poder Executivo, vislumbrando a melhoria na qualidade dos serviços públicos relacionados à saúde de nosso povo: “Considerando a epidemia de dengue que acomete a nossa cidade, e também o aumento de casos de Covid-19, a falta de testes rápidos nas unidades de saúde do nosso município prejudica no tratamento dos pacientes, pois, os exames PCR demoram de 7 a 10 dias para sair o resultado.”

“Nesse contexto, entendemos ser pertinente que o Poder Público municipal, através da secretaria municipal competente, promova a aquisição de testes rápidos de Covid-19 para as unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, visando identificar qual a enfermidade do paciente para iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível”, destacou Cabo Renato Abdala.

Ainda na justificativa da indicação, o vereador ressaltou que “tal medida permitirá uma melhor gestão dos serviços dessa pasta administrativa, demonstrando o compromisso deste governo em promover a participação do cidadão nas ações do Poder Público Municipal.”