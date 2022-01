Cabo Renato Abdala pede desconto no pagamento do IPTU 

Vereador sugeriu que o prefeito estude a possibilidade de conceder esse desconto, considerando o período de recessão econômica pós-pandemia.

Durante o seu pronunciamento proferido na sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, nesta segunda-feira (24.jan), o vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) apresentou uma indicação ao prefeito Jorge Seba (PSDB), para que através da Secretaria Municipal da Fazenda realize estudos no sentido de conceder um desconto de 10,74% no pagamento do IPTU (Imposto Predial Territorial e Urbano) e outros encargos tributários do município.

O parlamentar sugeriu que o prefeito estude a possibilidade de conceder esse desconto, considerando o período de recessão econômica pós-pandemia. “Levando em consideração esse período econômico de recessão, em caráter excepcional, até que haja a normalidade do impacto econômico ocorrido em nosso País, já que tal pleito foi solicitado pelos moradores”, justificou Abdala.

Ainda na tribuna da Câmara, Renato Abdala ainda cobrou da Prefeitura uma maior fiscalização quanto aos motoristas de aplicativos de transporte.

De acordo com o vereador, muitos motoristas de outras cidades estão vindo para Votuporanga, baixando o aplicativo de transporte e não recolhem nenhuma taxa ou tributo municipal enquanto exercem o serviço de forma irregular.

“O setor competente da Prefeitura precisa aumentar a fiscalização neste serviço que vem sendo executado pelos motoristas de aplicativo, pois Votuporanga possui centenas de profissionais cadastrados e legalizados na Prefeitura, e esses acabam pagando por aqueles motoristas irregulares”, concluiu Renato.