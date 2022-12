Cabo Renato Abdala participa da inauguração do Procon Móvel de Rio Preto 

Vereador representou a Câmara Municipal no ato e deve apresentar o projeto para implantação em Votuporanga.

O vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) esteve nesta quarta-feira (14.dez), em São José do Rio Preto/SP, participando da inauguração oficial da unidade móvel do Procon. Convidado pelo prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo e pelo diretor do Procon – Jean Dornellas, Cabo Renato esteve representando a Câmara Municipal de Votuporanga/SP.

O parlamentar votuporanguense conheceu o projeto do Procon Móvel daquela cidade que, a partir de agora, percorrerá bairros mais afastados da área central, feiras e eventos com grande aglomeração de pessoas com a finalidade de orientar e fiscalizar.

Nos próximos dias, Abdala terá uma reunião com o diretor do Procon de Votuporanga, Leandro Vinícius, quando irá mostrar a proposta e tentar implantar uma unidade móvel do órgão no município. “É um projeto que trará grandes benefícios à comunidade de Rio Preto, e vamos lutar para implantar em Votuporanga, através do prefeito Jorge Seba e do diretor Leandro”, destacou o vereador.

Em Rio Preto, a unidade que entrou em operação já traçou o plano de ação, segundo o diretor do órgão, Jean Dornelas: “Vamos começar por aqueles bairros mais afastados, onde há uma demanda reprimida. São pessoas que atualmente nem sequer registram suas reclamações em função da distância”, afirmou.

Estrutura

O Procon Móvel foi instalado em um veículo reboque climatizado, com dois pontos de atendimento. Também será montada tenda com mais um posto exclusivo para consumidores com limitações de mobilidade. O atendimento nos locais escolhidos ocorrerá das 9h às 16h, por ordem de chegada – sem a necessidade de agendamento.