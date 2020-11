Cabo Renato Abdala lança candidatura à presidência da Câmara Municipal

O vereador eleito pelo Patriotas, Renato Abdala, lançou, na manhã da última quarta-feira (18), sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Votuporanga, pelo fato dos concorrentes ao cargo não representarem os anseios da população votuporanguense.

Segundo Renato sua candidatura à presidência ganhará força por ser um parlamentar de primeiro mandato. Uma eventual vitória poderia passar a imagem de renovação, explica o vereador eleito.

Entre as prioridades de sua gestão, Renato Abdala apontou que “trabalhará para que o Parlamento seja respeitado e visto em pé de igualdade em relação aos demais poderes em especial com o executivo”. Ele defendeu a independência do Legislativo, já que “só assim a Casa terá o respeito da população”.

Caso seja eleito presidente para o biênio 2021/2022, Abdala ressaltou ainda que a ampliação do contato da Câmara Municipal com a sociedade civil, para identificar as principais demandas da população, será uma das prioridades de sua gestão.