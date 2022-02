Cabo Renato Abdala fala sobre preço dos combustíveis e passaporte sanitário

Vereador retomou na sessão ordinária de segunda (14), o assunto da determinação que proíbe o tráfego de ciclistas e pedestres na Estrada do 27.

Durante o seu pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal na sessão ordinária da última segunda-feira (14.fev), o vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) chamou a atenção do público de que na semana anterior, ele alertou em seu discurso sobre o que ele classificou como “máfia do combustível”, em referência ao preço praticado nos postos de Votuporanga/SP.

“Coincidência ou não, no dia seguinte, baixaram o preço do etanol, ainda falta a gasolina. Precisou de um militar instalar um posto de combustível e jogar o preço lá embaixo, e ‘peitar’ a máfia para baixar o preço também”, afirmou.

O parlamentar aproveitou o tema para pedir fiscalização quanto ao preço cobrado pelo combustível, referente a variação do valor à vista ou pelo cartão de crédito. “Coloca o preço em uma letra minúscula, o motorista enche o tanque e na hora de pagar é outro valor”.

Ainda em seu discurso, Renato Abdala apontou irregularidades, no Parque da Cultura, segundo ele, está faltando água para dar descarga nos vasos sanitários. “Não tem água para dar descarga, a Concha Acústica tem sexo, droga e outros ilícitos de moradores de rua, que dormem à beira de um restaurante”.

Renato disse que foi procurado por pais de alunos da ETEC (Escola Técnica Estadual) de Votuporanga que alegam que a instituição está cobrando o passaporte de vacina para assistir as aulas. “Onde está na lei que o aluno tem que ter o passaporte sanitário, fomos até a escola, levamos uma notificação extrajudicial e o diretor embasou em uma determinação superior a Lei Estadual número 17.252, de março de 2020 “quando nem existia a vacina contra a Covid, temos reuniões marcadas, e vamos aguardar as providências que serão tomadas. Aos poucos estamos tendo nossos direitos restringidos, vagarosamente estão colocando coleira e controlando a vida do cidadão, estou falando em impor regras sem lei”, criticou o vereador.

Ciclistas e pedestres na Estrada do 27

O vereador anunciou na tribuna da Casa de Leis que impetrou um mandado de segurança contra a determinação que proíbe o tráfego de ciclistas na estrada vicinal “Adriano Pedro Assi” – popularmente conhecida como Estrada do 27. “Estamos aguardando a decisão, ainda que a decisão possa ser negada, vamos às esferas superiores. É mais uma situação de restrição de direitos, esperamos uma decisão justa e resolva essa situação em benefício aos ciclistas”, concluiu Abdala.