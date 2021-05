Cabo Renato Abdala defende exame toxicológico para vereadores

Iniciativa é polêmica e propõe que os parlamentares se submetam anualmente ao exame para detecção de substâncias ilícitas no organismo.

O vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) propôs na Câmara Municipal de Votuporanga/SP um projeto que altera o regimento e obriga os vereadores a fazerem anualmente exames toxicológicos para detectarem substâncias ilícitas presentes no organismo.

Segundo o parlamentar, a proposta de resolução inibe que as pessoas que ocupam cargos públicos façam o uso de substancias ilícitas. “É uma medida que já devia ter sido adotada por toda a classe política, a casa de leis é um lugar sério e deve ser tratada como tal, aqui resolvemos o futuro de diversas pessoas e não dá pra fazer isso de qualquer jeito”, explicou Abdala.

A iniciativa é polêmica, na reunião da Comissão de Justiça e Redação, que discute a legalidade dos projetos e os embasamentos jurídicos, a vereadora Sueli Friósi (Avante) se posicionou em contrário, alegando que não tem obrigatoriedade de realizar o exame.

Ao Diário de Votuporanga, Renato salientou que no texto discutido, o parlamentar que teste positivo no exame, será encaminhado para a Comissão de Ética da Câmara e estará sujeito a sanções e até à perda do mandato.